POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 06.10.2020

Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Samstag, 20:00 Uhr, und Montag, 08:20 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Dürenstraße in Wolfenbüttel ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Verkehrsunfall

Am frühen Montagmorgen, gegen 06:20 Uhr, kam es auf der L 512 zwischen Heiningen und Klein Flöthe zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger PKW-Fahrer aus Börßum wollte von Heiningen kommend nach links auf die A 36 abbiegen. Hierbei übersah er aus bislang unbekannter Ursache einen entgegenkommenden 22-jährigen aus Flöthe mit seinem Mofa. Dieser krachte mit seinem Fahrzeug seitlich in den Mercedes. Der 60-jährige setzte seine Fahrt zunächst fort, ohne sich um den leicht verletzten Mofa-Fahrer zu kümmern. Erst kurze Zeit später stellte er Beschädigungen an seinem PKW fest und informierte die Polizei. Ihn erwartet trotz dessen eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

