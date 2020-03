Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Frau randaliert und tritt gegen Autos

Duisburg (ots)

Aus Langeweile, wie sie sagt, hat am Sonntagabend (22. März, gegen 18 Uhr) eine 32-Jährige auf der Heinrich-Bongers-Straße randaliert. Sie trat und schlug schreiend gegen eine Hauseingangstür sowie mehrere geparkte Autos. Dabei verletzte sie sich an den Händen. Zeugen riefen die Polizei. Die alkoholisierte Frau beleidigte die eingesetzten Beamten, ging auf sie los und trat einem Polizisten vor das Schienbein. Die Polizisten brachten die Frau zu Boden und legten ihr Handschellen an. Dabei zog sie sich weitere Verletzungen zu und kam zur Behandlung und Blutprobenentnahme ins Krankenhaus. Von da aus ging es zur Gemütsberuhigung direkt ins Gewahrsam. Die Frau muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen Widerstandes und der Sachbeschädigungen auseinandersetzen. (cd)

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801047

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell