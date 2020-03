Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Haftbefehl für Ladendieb nach Randale mit Schlagstock

Duisburg (ots)

Am Freitagabend (20. März, 19 Uhr) beobachteten zwei Mitarbeiter eines Geschäfts auf dem Konrad-Adenauer-Ring einen 34-Jährigen dabei, wie er eine Hundebürste und eine Hundetaschenlampe entwendete. Der Täter wollte flüchten, konnte aber von den Zeugen festgehalten werden. Als diese die Polizei alarmieren wollten, zog der Ladendieb einen Schlagstock und schlug damit um sich. Dabei soll er einen 36-jährigen Angestellten am Kopf getroffen und ihm ins Gesicht gespuckt haben. Dennoch gelang es den Mitarbeitern, den Randalierer bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festzuhalten. Es stellte sich heraus, dass er ohne festen Wohnsitz ist. Die Ordnungshüter nahmen ihn vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde er unter anderem wegen Diebstahls mit Waffen und gefährlicher Körperverletzung einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. Der 36-Jährige wurde durch den Schlag mit dem Stock leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

