POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten

Dorsten: Am Samstagabend um 21:35 Uhr verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz der Sporthalle am Midlicher Kamp. Eine Zeugin beobachtete, dass ein schwarzer Kleinwagen den geparkten Pkw (Hyundai i20 schwarz) einer 52-jährigen Dorstenerin beschädigte und von der Unfallstelle flüchtete. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Wir suchen neben dem Unfallverursacher, ebenfalls die Zeugin die bei der Polizei derzeit nicht namentlich bekannt ist.

In der Zeit vom 25.03. - 31.03.2019 wurde auf der Südheide der geparkte Mazda 6 eines 32-jährigen Dorstener durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Am Mazda entstand ein Schaden in Höhe 3.000 Euro.

Datteln:

Auf dem Aldi-Parkplatz an der Rudolf-Diesel-Straße ist am Montag zwischen 05.30 h und 10.45 h ein geparkter Kia Ceed angefahren worden. Der silberne Wagen hat einen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher suchte das Weite.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

