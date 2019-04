POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Aufbrüche

Polizeipräsidium Recklinghausen

Castrop-Rauxel:

Bei einem Einbruch in eine Bäckerei an der Straße "Am Landwehrbach" haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag Bargeld erbeutet. Sie hebelten ein Fenster auf und brachen die Kasse und einen Tresor auf. Sie entkamen unerkannt mit ihrer Beute.

Dorsten:

Ein Haus an der Plaggenbahn ist in der Nacht zu Sonntag aufgebrochen worden. Unbekannte schlugen ein Loch in ein Fenster und öffneten es dann. Sie durchsuchten die Zimmer und entkamen unerkannt. Ob sie etwas mitgenommen haben, muss noch geklärt werden.

Über ein eingeschlagenes Oberlicht gelangten Einbrecher am Wochenende in einen Getränkemarkt an der Kirchhellener Allee. Sie tranken Orangensaft auf und nahmen Zigaretten, Süßigkeiten und Spirituosen mit. Der Einbruch wurde am Montagmorgen entdeckt.

Marl:

Ein Verkaufsanhänger, der an der Victoriastraße geparkt war, ist in der Nacht zu Samstag aufgebrochen worden. Unbekannte brachen das Schloss auf und holten Getränke aus dem Anhänger.

Recklinghausen:

Am Sattelplatz haben Einbrecher in der Nacht zu Samstag das Fenster eines Hauses aufgehebelt. Sie stiegen ein und durchsuchten die Räume. Die Eindringlinge entkamen mit ihrer Beute, Bargeld und ein Laptop.

Durch eine aufgehebelte Tür gelangten Einbrecher am Samstag, tagsüber, in eine Wohnung an der Wickingstraße. Sie durchsuchten die Zimmer und entkamen unerkannt. Ob die Einbrecher etwas mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

