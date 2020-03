Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Süßigkeiten, Getränke und Geld bei Einbruch gestohlen

Duisburg (ots)

Unbekannte sind in im Zeitraum von Donnerstag (19. März, 13 Uhr) bis Sonntag (22. März, 14:30 Uhr) in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Fürst-Pückler-Straße eingebrochen. Sie packten neben Bargeld auch Süßigkeiten sowie Getränke ein und flüchteten unbemerkt. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Geräusche gehört oder Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt das KK 14 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell