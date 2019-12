Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Gegenverkehr, sieben leichtverletzte Unfallbeteiligte

PR Wolgast (ots)

Am 07.12.2019 kam es gegen 09:05 Uhr auf der L 262 Ortsausgang Wolgast in Richtung Groß Ernsthof zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 76-jährige Fahrer eines Ford Fiesta aus Zinnowitz befuhr die L 262 ortsauswärts in Richtung Groß Ernsthof. In einer Rechtskurve geriet dieser aus bisher unbekannter Ursache ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit einem Mercedes-Benz Vito. Der 57-jährige Fahrer des Mercedes-Benz Vito aus Wolgast blieb unverletzt. Die fünf Mitfahrer des Mercedes Vito sowie Fahrer und Beifahrerin des Ford Fiesta wurden ebenfalls leicht verletzt. Die Insassen des Ford Fiesta wurden in die Uniklinik Greifswald eingeliefert, während die Insassen des Mercedes Vito in das Kreiskrankenhaus Wolgast verbracht wurden. Beide Fahrzeuge waren aufgrund der Unfallschäden nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf ca. 25.000 EUR. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme für etwa 90 Minuten voll gesperrt. Die genauen Unfallumstände, insbesondere die Unfallursache, wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalkommissariat-Außenstelle Wolgast. im Auftrag Michael Steinführer Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

