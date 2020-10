Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 06.10.2020

Peine (ots)

Falscher Handwerker entwendet Schmuck und Bargeld

Am 05.10.2020, gegen 13:00 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Täter bei einer Seniorin in der Heinrich-Wilhelm-Kopf-Straße in Peine. Der Unbekannte, welcher sich als Handwerker ausgab, wurde von der Peinerin in ihre Wohnung gelassen. Im weiteren Verlauf entwendete er eine Geldbörse und Schmuck. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 180 Euro.

Verkehrsunfall

Am Montag, um 11:30 Uhr, ereignete sich in der Hildesheimer Straße in Stedum ein Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Ilseder befuhr mit seinem Transporter die Hildesheimer Straße in Richtung Hohenhameln. Kurz vor der Einmündung in die Sohlstraße verlor er aus bislang unbekannter Ursache in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallte er im Anschluss in einen Maschendrahtzaun. Der Ilseder wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

