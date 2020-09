Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: schwer verletze PKW-Fahrerin nach Alleinunfall

Brüggen (ots)

Am Freitag, dem 04.09.2020 gegen 13:20 Uhr befuhr eine 31jährige Grefrather PKW-Fahrerin die K 20 (Amerner Str./Kasender Str.) aus Richtung Brüggen kommend in Fahrtrichtung Schwalmtal. Ausgangs einer Linkskurve kam sie aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn an und prallte in einem Gehölz gegen einen Baum. Die Fahrerin musste durch die Feuerwehr geborgen werden und wurde mittels RTW dem Franziskuskrankenhaus in Mönchengladbach zur stationären Behandlung zugeführt. Sie wurde schwer verletzt.

