POL-VIE: Viersen: Ein Wohnungseinbruch und ein Einbruchsversuch angezeigt

Am Mittwoch zwischen 13.30 und 14.30 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung auf der Goethestraße ein. Die Unbekannten öffneten gewaltsam eine Hintertür und stahlen nach ersten Feststellungen einen Laptop. In der Nacht zu Freitag kam es auf der Karl-Seepe-Straße zu einem versuchten Einbruch. Hier hebelte ein Unbekannter gegen 02.20 Uhr an der Terrassentür, konnte diese jedoch nicht öffnen. Als die Eigentümer von den Geräuschen geweckt das Licht einschalteten, flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Seilerwall. Der vermutlich männliche Einbrecher war dunkel gekleidet. Die Kriminalpolizei bittet in beiden Fällen um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (763)

