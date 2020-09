Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Strohballenbrand - Kripo bittet um Hinweise

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

In der Nacht zum 02. September brannten an einem Ponyhof auf der Straße 'In der Furth' 150 Stroh-/Heuballen. Gegen 01.45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu dem Brand gerufen. Die Brandermittler gehen davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Zeugen beobachteten einen Pkw, der gegen Mitternacht im Bereich des Hofes und der neben einem Feld gelagerten Stroh-/Heuballen unterwegs war. Der nicht näher beschriebene Pkw habe gelb-leuchtende Scheinwerfer gehabt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf den verdächtigen Pkw oder auf tatverdächtige Personen über die Rufnummer 02162/377-0 /wg (760)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell