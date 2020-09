Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Geschwindigkeitskontrollen vom 07.09.- 13.09.2020

Kreis Viersen (ots)

In der kommenden Woche kontrollieren wir an folgenden vorgeplanten Örtlichkeiten die Geschwindigkeit:

Montag: Viersen - L 388 / Lobbericher Straße (Dornbusch)

Dienstag: Tönisvorst, K 22, Reckenhöfe

Mittwoch: Anrath, K17 Clörath

Donnerstag: Viersen, Gladbacher Straße

Freitag: B 221 / Aachener Straße

Samstag: Grefrath, L 39, Wankumer Landstraße

Sonntag: Niederkrüchten, Erkelenzer Str.

Man kann aber immer mit uns rechnen. Mit spontanen Geschwindigkeitskontrollen an anderen Stellen erinnern wir daran, dass man sich immer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten muss. Fahren Sie einfach angepasst und nehmen Sie vor allem Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer. Egal, ob sie als Auto-oder Lkw-Fahrer, als Motorrad- oder Radfahrer, als Fußgänger oder wie auch immer am Straßenverkehr teilnehmen. Schalten Sie einen Gang zurück und kommen Sie gut und unfallfrei durchs Wochenende und durch die neue Woche. /wg (759)

