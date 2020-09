Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 190902 - Kempen: Radfahrer übersieht Autofahrer: leicht verletzt

LR Viersen (ots)

Leicht verletzt wurde ein Radfahrer beim Zusammenstoß mit einem Auto am Mittwoch um 21:30 Uhr in Kempen im Kreuzungsbereich Siegfriedstraße/ Von-Loe-Straße. Ein 17-jähriger Radfahrer aus Kempen befuhr die Von-Loe-Straße aus Richtung Burgring kommend und wollte die Kreuzung in Fahrtrichtung Clemens-August-Straße überqueren. Hierbei übersah er offenbar den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 29-jährigen Autofahrer aus Kempen, der aus Richtung Kleinbahnstraße unterwegs war und in Richtung Kerkener Straße fahren wollte. Der Radfahrer stürzte durch die Kollision und wurde leicht verletzt./kh (756)

