POL-VIE: 200902- Tönisberg: Radfahrer leicht verletzt

Gegen 17:45 h befuhr ein 43jähriger Autofahrer aus Kempen die Vluyner Straße in Richtung Ortsmitte und wollte nach links in Richtung St.Anton Straße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden in Richtung ortsauswärts fahrenden 54jährigen Radfahrer aus Krefeld. Der Radfahrer verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht./kh (755)

