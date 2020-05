Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Bei Verkehrsunfall in Hohenmemmingen wird der Lenker eines Kleinkraftrads verletzt

Ulm (ots)

Beim Zusammenstoß eines Pkw mit einem Kleinkraftrad in Giengen-Hohenmemmingen wurde ein 17-Jähriger verletzt, und anschließend in eine Klinik verbracht. Am Freitag gegen 19:40 Uhr befuhr der 57-jähriger Fahrer eines Seat die Läutestraße in Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung mit der Raiffeisenstraße übersieht er den vorfahrtsberechtigen 17-jährigen Lenker eines Kleinkraftrades, und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro. Beamte des Verkehrskommissariats Heidenheim haben die Ermittlungen übernommen.

