Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Radlader brennt

Ein technischer Defekt an einem Radlader führte am Donnerstagmorgen in Ochsenhausen zu einem Feuerwehreinsatz.

Ulm (ots)

Der Radlader brannte laut Polizeiangaben kurz vor 7 Uhr auf einem Hof in der Hardtbergstraße in Goppertshofen. Das bemerkte der beschäftigte Besitzer erst, als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen. Der Mann hatte den Hanomag zuletzt am Mittwochabend benutzt. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler dürfte die Batterie wegen eines technischen Defekts in Brand geraten sein. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell gelöscht. Dennoch entstand ein Sachschaden von knapp 10.000 Euro.

