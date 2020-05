Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zeugen verfolgen Ladendiebe

Am Donnerstag brachten Jugendliche die Polizei auf die Spur von Ladendieben in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr saß eine Polizeistreife eine größere Gruppe von Personen in der Sterngasse. Die standen bei einem Auto. Die Beamten wollten die Personen kontrollieren. Die Jugendlichen teilten den Polizisten mit, dass sie zwei Ladendiebe verfolgt hatten. Die deponierten wohl ihr Diebesgut in dem Auto. Die vermeintlichen Ladendieben hatten sich beim Erkennen des Streifenwagens schnell entfernt. Die Polizisten konnten sie festhalten. Die 35 und 26 Jahre alten Männer wollten mit dem Diebstahl nichts zu tun. Bei der Durchsuchung der Zwei fanden die Polizisten Autoschlüssel. Die passten zu dem Auto wo die Zeugen standen. Im Auto fanden die Polizisten etwa 20 Flaschen Parfüm. Das konnte einem Geschäft in der Ulmer Innenstadt zugeordnet werden. Die beiden Männer sehen nun einer Anzeige wegen Ladendiebstahl entgegen.

Das Verhalten der Zeugen lobt die Polizei. Sie hätten überlegt gehandelt und Verantwortung übernommen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

