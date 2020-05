Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zeugen gesucht

Fragen wirft ein Unfall von Donnerstag in Heidenheim auf.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll ein Bewohner gegen 9 Uhr in der Iglauer Straße von seinem Hauseingang in Richtung Ausfahrt gegangen sein. Ein 71-Jähriger soll seinen Pkw von einem der Stellplätze ausgeparkt haben. Dabei soll der Skodafahrer den Fußgänger gerammt haben. Der 99-Jährige soll dadurch gestürzt sein. Er trug leichte Verletzungen davon. Der Autofahrer soll sich nicht um den Verletzten gekümmert haben und davon gefahren sein. Der 99-Jährige kam später mit einem Krankenwagen in eine Klinik.

Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, sucht die Heidenheimer Polizei (07321/3220) nun Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und den Ermittlern mit sachdienlichen Angaben weiterhelfen können.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

