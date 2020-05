Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm- Auffahrunfall mit Folgen

Fünf verletzte Verkehrsteilnehmer sind die Bilanz von einem Unfall am Donnerstag auf der B 30 bei Wiblingen.

Ulm (ots)

Gegen 15 Uhr fuhr ein BMW auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Ulm. Wegen einer Bausstelle musste die 22-Jährige ihren Pkw stoppen. Hinter der Frau war ein Renaultfahrer unterwegs. Der 18-Jährige erkannte das stehende Auto zu spät und fuhr auf. Hinter ihm war ein Opel unterwegs. Der Fahrer des Sprinters erkannte die Situation ebenfalls nicht rechtzeitig genug. Der 27-Jährige fuhr ebenfalls auf. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Renault in die Schutzplanke. Hinter dem Opel war ein Motorradfahrer unterwegs. Der 40 Jährige sah die stehenden Fahrzeuge, bremste, konnte aber nicht mehr verhindern, dass er auf den Opel fuhr. Er stürzte und verletzte sich schwer. Der Opelfahrer und seine 27- und 58-jährigen Mitfahrer trugen bei dem Unfall leichte Blessuren davon. Auch die BMW-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Rettungswägen fuhren die Verletzten in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 23.000 Euro. Auch die Feuerwehr war an der Unfallstelle. Sie sicherte die Fahrzeuge. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge war die B 30 in Richtung Ulm mehr als zwei Stunden gesperrt. Der Verkehr staute sich.

