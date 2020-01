Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall mit Trunkenheit - Heiligenhaus - 2001102

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am späten Samstagabend, 18.01.2020, gegen 23.25 Uhr fuhr ein 42-jähriger Velberter mit seinem PKW Opel Agila auf der Hauptstraße in Richtung Innenstadt. Kurz nach der Einmündung Parkstraße fuhr der Fahrzeugführer auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW Mercedes auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes auf einen vor ihm parkenden PKW Kia aufgeschoben. An den drei PKW entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde in der Atemluft des Unfallfahrers Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert oberhalb der absoluten Fahruntüchtigkeit. Gegen den Unfallfahrer wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Auslaufende Betriebsstoffe aus dem Opel wurden durch die Feuerwehr Heiligenhaus beseitigt. Gegen den Velberter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell