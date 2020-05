Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Einbrecher sucht Brauchbares

Zigaretten nahm ein Unbekannter Donnerstagnacht in Salach mit.

Ulm (ots)

Kurz nach Mitternacht machten Zeugen eine vorbeifahrende Polizeistreife auf einen Einbruch in der Wilhelmstraße aufmerksam. Die Polizisten nahmen die Ermittlungen auf und stellten fest, dass ein Unbekannter einen Gullideckel durch die Glascheibe einer Tür geworfen hat. Durch diese Öffnung betrat der Einbrecher das Geschäft. Er machte Zigaretten zu seiner Beute und flüchtete damit. Auch das hatte ein Zeuge gesehen. Er erkannte auch, dass der Täter zwei blaue Reisetaschen bei sich trug und in Richtung Bahnhof flüchtete. Die Polizei hat an dem Tatort viele Spuren gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Eislingen (07161 851) erste Hinweise auf den Unbekannten.

Das Verhalten der Zeugen lobt die Polizei. Sie hätten überlegt gehandelt und Verantwortung übernommen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

++++0806251

Claudia Kappeler, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell