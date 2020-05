Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Kurve geschnitten

Ein Dreijähriger erlitt bei einem Unfall am Mittwoch in Ebersbach schwere Verletzungen.

Laut Polizeiangaben war gegen 18.10 Uhr ein Jugendlicher mit seinem Rennrad im Mahdweg unterwegs. Der 17-Jährige bog nach links in den Lerchenweg ab. Dabei schnitt er die Kurve und prallte mit dem dreijährigen Radfahrer zusammen, der mit seiner Mutter im Lerchenweg unterwegs war. Der Rettungsdienst brachte den Jungen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei (Tel. 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Rennrad entstand kein Schaden, der am Kinderrad ist gering.

Die Polizei warnt davor, Kurven zu schneiden und die eigene Spur zu verlassen. Auch bei vermeintlich freien Straßen können Gefahren drohen.

