Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Einbrecher nehmen Zigaretten mit

Am Donnerstag brachen Unbekannte in ein Geschäft in Laupheim ein.

Ulm (ots)

Kurz nach zwei Uhr müssen die Einbrecher in dem Geschäft in der Rabenstraße gewesen sein. Das haben die ersten polizeilichen Ermittlungen ergeben. Die Unbekannten sollen mit einem Gullideckel eine Scheibe eingeworfen haben. Durch diese Öffnung stiegen sie in den Laden. Aus deinem Regal nahmen die Täter Zigaretten. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher. Ihre Spuren blieben an dem Tatort zurück. Spezialisten der Laupheimer Polizei (0739296300) haben sie gesichert. Sie helfen den Beamten bei ihren weiteren Ermittlungen.

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf.

