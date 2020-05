Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Einbruch am helllichten Tage

Beute machte ein Einbrecher am Mittwoch in Riedlingen.

Ein Zeuge hörte gegen 16.15 Uhr laute Geräusche in einem Wohngebäude in der Zwiefalter Straße. Er schaute nach dem Rechten und sah in einer anderen Wohnung eine offenstehende Eingangstür. Er wählte den Notruf. Polizisten rückten an und stellten fest, dass ein zunächst Unbekannter die Eingangstür eingetreten hatte. In der Wohnung suchte der Einbrecher nach Brauchbarem. Er fand Bargeld und technische Geräte. Die nahm er mit. Nach Hinweisen von Zeugen kamen die Polizei einem 15-Jährigen auf die Schliche. Den konnten die Beamten gegen 21 Uhr in Riedlingen festnehmen. Sie nahmen ihn mit auf ein Polizeirevier. Das durfte er später wieder in Begleitung eines Erziehungsberechtigten verlassen.

