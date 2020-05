Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - Rauchentwicklung in Halle

Die Feuerwehr rückte am Mittwoch in Uttenweiler zu einem Schwelbrand aus.

Ulm (ots)

Gegen 16 Uhr teilte ein Zeuge einen Schwelbrand in Dettenberg mit. Nach Reparaturarbeiten an einer Halle hatte sich dort wohl Staub entzündet. Das bemerkte der Zeuge erst später. Selbstständige Löscharbeiten führten wohl nicht zum Erfolg. Die Feuerwehr rückte an und kümmerte sich um den Schwelbrand. Es entstand nur geringer Sachschaden.

