POL-UL: (GP) Bad Boll - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei teilen mit: Tatverdächtiger in Haft

Nach einer Attacke mit Waffen in Bad Boll sitzt seit Donnerstag ein 33-Jähriger in Untersuchungshaft.

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4580747) soll am Freitag, 24.04.2020, ein 33-Jähriger einen 29-Jährigen in der Hauptstraße abgepasst und mit Waffen angegriffen haben. Der 29-Jährige setzte sich zur Wehr und konnte dadurch wohl Schlimmeres verhindern. Danach flüchtete der 33-Jährige und tauchte unter. Im Rahmen intensiver Ermittlungen konnte der Aufenthaltsort des 33-Jährigen ausfindig gemacht werden. Die Polizei nahm den Mann am Mittwoch in Stuttgart fest. Gegen den 33-Jährigen erließ die zuständige Haftrichterin am gestrigen Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm Haftbefehl. Dieser befindet sich nun in Untersuchungshaft.

