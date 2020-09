Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Schaag: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Nettetal-Schaag (ots)

Am Mittwoch gegen 10.40 Uhr fuhr eine 80-jährige Schaagerin mit ihrem Fahrrad auf der Annastraße in Richtung Breyell. Als sie an einem Auto, das am Straßenrand stand, vorbeifuhr, fuhr dieses los und stieß gegen das Hinterrad des Fahrrades. Die Seniorin stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Am Steuer des Wagens saß ein 77-jähriger Mann (deutsch) aus Nettetal. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt nun das Verkehrskommissariat in Viersen. /wg (757)

