Polizei Paderborn

POL-PB: Mülltonnen brennen neben Gastank

Delbrück (ots)

(mb) Auf einem Grundstück mit Wohnhaus und Werkshalle an der Grubebachstraße in Westenholz sind am Dienstag mehrere Mülltonnen abgebrannt.

Ein Bewohner bemerkte das Feuer gegen 16.00 Uhr. Die brennenden Mülltonnen standen zwischen Wohnhaus und Halle, nur drei Meter von einem Gastank entfernt. Die Flammen schlugen an der Hausfassade hoch. Während eine Bewohnerin die Feuerwehr alarmierte löschte der Mann den Brand mit Wasser aus einem Gartenschlauch. Als die Feuerwehr eintraf, war das Feuer bereits gelöscht. Zwei Fenster waren beschädigt, Fassade und Dach verrußt. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei vermutet Brandstiftung als Ursache und hat dementsprechende Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

