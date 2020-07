Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - drei beteiligte Fahrzeuge und fünf leicht verletzte Personen

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagmittag, 30.06.2020, kam es in der Gökerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 12:45 Uhr befahren die drei beteiligten Fahrzeuge hintereinander die Gökerstraße in Fahrtrichtung Süden. In Höhe der Marktstraße muss ein 51-jähriger Fahrer eines Pkw der Marke Audi verkehrsbedingt halten, da ein Fußgänger den Fußgängerüberweg überqueren will.

Der nachfolgende 29-jährige Fahrer eines Pkw, Marke Renault, bremste ebenfalls ab. Der nachfolgende 31-jährige Fahrer eines Pkw, Marke VW, erkannte die Situation zu spät und fuhr aus Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden Pkw des 29-Jährigen auf, der auf den Pkw des 51-Jährigen aufgeschoben wurde.

Der 29-Jährige sowie dessen Mitfahrer, eine 26-jährige Frau und ein dreijähriges Kind, sowie der 51-Jährige und die 43-Jährige Mitfahrerin, wurden leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in derzeit unbekannter Höhe.

