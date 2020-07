Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - Achtjährige Fußgängerin leichtverletzt, Radfahrer flüchtete - Polizei bittet zur Aufklärung um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagvormittag, kam es in der Virchowstraße in Höhe des Busbahnhofes zwischen einer Fußgängerin und einem Radfahrer zu einem Verkehrsunfall. Die Fußgängerin, ein achtjähriges Mädchen, lief gegen 09 Uhr mit einem Tretroller schiebend auf dem dortigen Gehweg und wurde von dem bislang unbekannten Radfahrer angefahren, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Das Mädchen sei nach dem Zusammenstoß umgefallen und klagte über Schmerzen. Der unbekannte Radfahrer habe etwas Unverständliches zu dem Kind gesagt und sei dann einfach weitergefahren. Die Achtjährige wurde im Anschluss von drei anderen Mädchen zur Schule begleitet, wo man die Polizei und die Mutter verständigte. Nach bisherigem Sachstand soll der in einem Alter von 11 - 12 Jahren beschriebene Radfahrer ein schwarzes oder blaues Fahrrad gefahren und ein graues Shirt mit weißem Aufdruck getragen haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem beschriebenen Radfahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen. Um halb elf ereignete sich im Mühlenweg, Höhe Hausnummer 144 der nächste Unfall. Dort fuhr eine 60-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug rückwärts vom Mühlenweg in die Brommystraße ein und übersah eine querende 59-jährige Radfahrerin, die den Mühlenweg auf dem Radweg in östliche Richtung befuhr. Es kam zum Unfall, bei dem die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

