POL-WHV: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland geht gegen Poser vor - Zu laut und damit die Bevölkerung belästigt - Beamte lassen getuntes Fahrzeug abschleppen

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland geht gegen Poser vor - Zu laut und damit die Bevölkerung belästigt - Beamte lassen getuntes Fahrzeug abschleppen

Wilhelmshaven

Polizeibeamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland setzen ihre Kontrollen fort, um insbesondere unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit getunte Fahrzeuge aus dem Verkehr zu ziehen. Am Dienstagnachmittag, 30.06.2020, fiel den Beamten gegen 14:10 Uhr im Bereich der Straße Südstrand ein Pkw Audi RS 6 auf, der immer wieder stark beschleunigte und so eine unnötige Lärmbelästigung verursachte. Die Beamten beobachteten das Fahrverhalten des Fahrzeugführers. Dieser fuhr mit seinem PKW vom Südstrand über die Jadeallee, weiter über die Emsstraße bis hin zum Anhalteort in der Bunsenstraße. Während dieser Fahrtstrecke stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer seinen Pkw immer wieder unnötig stark beschleunigte und abbremste. Der Fahrzeugführer wurde kontrolliert und gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Verursachung unnötigen Lärmes in Verbindung mit der Verursachung unnötiger Abgasbelästigung eingeleitet. Es erwartet den Betroffenen ein Bußgeld in Höhe von 80 EURO. Nur etwa eine knappe halbe Stunde später kontrollierten die Beamten gegen 14:45 Uhr in der Weserstraße einen Pkw Mercedes C-Klasse. Bei diesem Fahrzeug fielen den geschulten Beamten diverse Veränderungen auf. Das Fahrzeug hatte u.a. eine geänderte Schalldämpferanlage; die daraufhin durchgeführte Schallpegelmessung ergab einen Wert von 95 dB. Für das Fahrzeug erlaubt sind lediglich 82 dB laut der Zulassungsbescheinigung. Durch diese bauartbedingte Veränderung des Fahrzeuges war die Betriebserlaubnis für den PKW somit erloschen. Der PKW wurde zwecks Gutachtenerstellung durch den TÜV abgeschleppt (FOTO). Gegen den 29-jährigen Fahrzeugführer leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis ein. Insbesondere die Veränderungen an den Abgasanlagen der Fahrzeuge führt im öffentlichen Verkehrsraum zu einer nicht unerheblichen Belästigung anderer Verkehrsteilnehmer. "Dies kann im schlimmsten Fall zu einer konkreten Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer führen" betont Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und warnt, dass die Verkehrssicherheit nicht unerheblich beeinträchtigt werden kann: "Veränderungen an der gesetzlich vorgeschriebenen Bauart eines ein- oder mehrspurigen Kraftfahrzeuges führen neben einem möglichen Erlöschen der Betriebserlaubnis häufig zu einer Verschlechterung der Fahreigenschaften!" Hinzukommt, dass getunte Fahrzeuge, die keine eingetragenen Bauartveränderungen haben, hohe Kosten nach sich ziehen können: Neben dem Bußgeld, kommen auch die Kosten für das Gutachten und die Abschleppkosten hinzu.

