Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - Findling fiel von der Ladefläche herunter und durchschlug die Frontscheibe eines Pkw (FOTO) - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bild-Infos

Download

Varel (ots)

Am Dienstagnachmittag, befuhr gegen 16:55 Uhr eine 56-Jährige aus Varel mit ihrem PKW VW die Wiefelsteder Straße in Richtung Varel. Zu dieser Zeit kam ihr in Höhe der BAB-Überführung ein Transporter entgegen.

Von der Ladefläche fiel ein Findling herunter und durchschlug die Frontscheibe des PKW, sodass diese in Gänze zersplitterte. Eine im Pkw sitzende, 84-Jährige Beifahrerin wurde dadurch leicht verletzt.

Der Transporter, der den Unfall möglicherweise nicht bemerkte, entfernte sich von der Unfallstelle. Es soll sich bei dem Transporter um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben.

Der Fahrer dieses Transporters bzw. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell