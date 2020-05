Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen - Stadtteil Hemshof) - Randalierende Heranwachsende

Ludwigshafen (ots)

Am 01.05.2020, kurz nach 00:00 Uhr, randalierten vier unbekannte Täter, im Alter von ca. 18-21 Jahre, in der Goethestraße und beschädigten mehrere geparkte Pkw. Sie begaben sich fußläufig in Richtung Goerdelerplatz und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen und etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

