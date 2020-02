Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Einbruch in eine Firma in Harpstedt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Tatzeitraum von Montag, 10. Februar 2020, 02:30 Uhr bis 04:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, in die Räumlichkeiten einer Firma in der Stettiner Straße in Harpstedt einzubrechen.

Zunächst durchtrennten die Täter einen Maschendrahtzaun, um sich Zutritt zum Firmengelände zu verschaffen. Weiterhin übten sie grobe Gewalt auf eine Eingangstür aus, um in die Innenräume zu gelangen. Der Versuch scheiterte jedoch und die Täter verließen den Tatort wieder ohne Diebesgut. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben. Es wird gebeten, Hinweise unter der Telefonnummer 04431/941-115 der Polizei Wildeshausen mitzuteilen (175990).

