Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zoll und Polizei arbeiten "Hand in Hand" - Kontrolle mit Folgen für einen 37-Jährigen - Drogenvortest positiv - Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Jever (ots)

Am Dienstagnachmittag, 30.06.2020, hielten Kräfte des Zollamtes Wilhelmshaven gegen 17:20 Uhr den Fahrer eines Pkw in der Addernhausener Straße an.

Während der Kontrolle stellten die Beamten im Fahrzeug Amphetamine fest. Die vom Polizeikommissariat Jever unterstützenden Polizeibeamten führten bei dem Fahrzeugführer einen sog. Drogenschnelltest durch, der das Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel (Amphetamine) positiv bestätigte.

Gegen den 37-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, sowie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

