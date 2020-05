Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrraddiebe auf frischer Tat dank aufmerksamem Zeugen festgenommen - Ratingen - 2005145

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass am Dienstagabend (26. Mai 2020) zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat auf der Philippstraße in Ratingen festgenommen werden konnten.

Das war passiert:

Gegen 20:50 Uhr informierte ein 42-jähriger Ratinger die Polizei. Von seinem Fenster aus hatte der aufmerksame Zeuge zwei verdächtige Personen beobachtet, die augenscheinlich versucht hatten, die Schlösser an zwei Fahrrädern gewaltsam zu öffnen.

Eine unmittelbar alarmierte Zivilstreife konnte die Männer, einen 26-jährigen und einen 32-jährigen Ratinger, auf frischer Tat festnehmen. Die an einer Mauer zur Kaiserswerther Straße abgestellten Fahrräder wiesen frische Schäden an ihren Rahmenschlössern auf. Das Rahmenschloss an dem Rad der Marke Hercules war hierbei bereits vollständig gewaltsam geöffnet, das Rahmenschloss an dem Rad der Marke Centano wies Aufbruchspuren auf.

Die zwei Fahrraddiebe wurden zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache Ratingen gebracht. Die Fahrräder wurden zur Eigentumssicherung sichergestellt, die Ermittlungen zu den eigentlichen Besitzern werden durch die Kriminalpolizei geführt. Gegen die Männer wurde ein Strafverfahren wegen des versuchten Diebstahls von Fahrrädern eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell