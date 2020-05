Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln mit einer schwer verletzten Radfahrerin - Langenfeld - 2005143

Mettmann (ots)

Gegen 16:20 Uhr kam es am Dienstagnachmittag (26.05.2020) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde.

Zur Unfallzeit befuhr die 57-jährige Langenfelderin auf ihrem Fahrrad aus Richtung Innenstadt kommend die Straße Auf dem Sändchen. In Höhe des Konrad-Adenauer-Gymnasiums verbindet ein gepflasterter Weg diese Straße mit der Turnerstraße. Während die Langenfelderin diesen Weg passierte, kam ein 31-Jähriger ebenfalls auf einem Fahrrad über diesen gepflasterten Weg in Richtung Auf dem Sändchen gefahren. Dabei übersah er die 57-Jährige, sodass es zum Zusammenstoß kam. Sie stürzte und fiel auf ihren Kopf, dabei trug sie keinen Helm.

Nachdem Zeugen bis zum Eintreffen eines Rettungswagens Erste-Hilfe leisteten, wurde die schwer verletzte Langenfelderin in ein Düsseldorfer Krankenhaus verbracht, in dem sie stationär behandelt wird.

Während der Unfallaufnahme entwickelten sich bei den eingesetzten Polizeibeamten Zweifel an der Verkehrstüchtigkeit des 31-Jährigen. Ein durchgeführter Betäubungsmittelvortest fiel positiv aus, sodass anschließend in den Räumen der Polizeiwache in Langenfeld durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Beide Fahrräder blieben unbeschädigt.

