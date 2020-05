POL-ME: Pedelec-Fahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt - Velbert - 2005142

Polizei Mettmann

Am Dienstagnachmittag (26.05.2020) gegen 14:00 Uhr befuhr eine 64-Jährige mit ihrem Pedelec die Bernsaustraße. Die Velberterin war zusammen mit ihrem Ehemann unterwegs, der voranfuhr.

In Höhe des Zwingenberger Wegs wollte sie von der Straße auf den Gehweg wechseln. Dabei ist sie mit dem Reifen an den Bordstein gekommen, sodass ihr Rad ins Rutschen geriet. Infolge dessen ist sie ohne Fremdeinwirkung gestürzt und hat sich dabei schwer an einem Bein sowie einem Arm verletzt. Während des Unfalls trug sie einen Helm, der leicht beschädigt wurde.

Mittels eines Rettungswagens wurde die Verletzte einem Wuppertaler Krankenhaus zugeführt, wo sie zur stationären Behandlung verblieb.

