Polizei Mettmann

POL-ME: Schwarzer Mercedes Kombi wurde gestohlen - Mettmann - 2005139

Mettmann (ots)

In der Nacht vom Montagabend des 02.05., 20.15 Uhr, bis zum Dienstagmorgen des 26.05.2020, 08.15 Uhr, verschwand aus der Garageneinfahrt eines Wohnhauses, an der Florastraße im Mettmanner Ortsteil Metzkausen, ein dort am Abend verschlossen geparkter PKW Mercedes der C-Klasse. Wie der oder die bislang unbekannten Fahrzeugdiebe den schwarzen Kombi Typ 220D (204 K) öffnen, starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, ist bisher noch nicht geklärt. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von dem schwarzen Firmenfahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen F-U 215, in welchem sich zur Tatzeit leider auch der Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil 1) des Kombis befand. Der aktuelle Zeitwert des nur sechs Monate alten Mercedes, der mit schwarzen Felgen ausgerüstet ist, verdunkelte Scheiben (Seiten und Heck) besitzt und zur Tatzeit eine Laufleistung von nur knapp 9.000 Kilometer auf dem Tachometer hatte, wird mit 40.000,- Euro beziffert.

Bisher liegen der Mettmanner Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Mercedes Kombi vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Mettmanner Polizei wurden eingeleitet, Fahrzeug und Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten schwarzen Mercedes Kombi C220D, nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 9981-6250, jederzeit entgegen.

