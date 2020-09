Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Beim Abbiegen Vorfahrt missachtete - Autofahrerin schwer verletzt

Kempen (ots)

Am Donnerstag gegen 18.20 Uhr bog eine 21 Jahre alte Autofahrerin (deutsch) aus Moers von der Straelener Straße an der Kreuzung Kerkener Straße auf diese ab. Dabei missachtete sie offenbar die Vorfahrt des entgegenkommenden Pkw, der von einer 50-jährigen Kempenerin gelenkt wurde. Bei der Kollision wurde die Kempenerin leicht verletzt. Die 21-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Lebensgefahr besteht nicht. /wg (762)

