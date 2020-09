Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Handtasche entrissen - Kripo ermittelt

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Bereits am Abend des 31. Augusts wurde einer 66-jährigen Waldnielerin nahe der Bushaltestelle Waldnieler Heide die Handtasche geraubt. Die Frau war dort gegen 21.00 Uhr auf der Brunnenstraße unterwegs, als ein Unbekannter sie von hinten bedrohte und aufforderte, die Handtasche herauszugeben. Dabei drückte der Täter der Frau einen spitzen Gegenstand gegen den Rücken. Der Mann riss der Frau dann die Handtasche aus der Hand und flüchtete mit einem Fahrrad über die Brunnenstraße in Richtung Weichselstraße. In der Handtasche befanden sich Bargeld und persönliche Gegenstände. Der Unbekannte ist ca. 1,70 Meter groß, trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose. Das nicht näher beschriebene Fahrrad habe einen niedrigen Lenker gehabt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf den unbekannten Räuber über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (761)

