Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Randalierende Person

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt]

Am Freitag, den 22.05.2020, gegen 20:20 Uhr, kam es zwischen zwei Männern im Bereich der Salzstraße in Titisee-Neustadt zu einer Auseinandersetzung in dessen Verlauf einer der Männer, den Anderen mit einem Messer bedrohte.

Als der "Geschädigte" das Messer erkannte, schlug dieser dem 49-jährigen Angreifer es mittels eines Fußstoßes aus der Hand, so dass der Angriff abgewehrt werden konnte.

Danach verließ der Angreifer die Örtlichkeit. Die Polizei konnte den Mann im Nachhinein festnehmen und ihn aufgrund seiner psychischen Erkrankung in eine Fachklink verbringen.

