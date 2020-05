Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Littenweiler: Täterfestnahme eines mutmaßlichen Exhibitionisten

Freiburg (ots)

Ein 40jähriger Mann soll sich am Freitagnachmittag, den 22.05. nach 15:00 Uhr im Bereich eines Bolzplatzes in Freiburg-Littenweiler entblöst und vor dortigen Kindern an sich manipuliert haben.

Wie weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, sei es wohl bereits die Tage zuvor zu ähnlichen Vorfällen durch den Tatverdächtigen gekommen.

Der 40jährige Mann kroatischer Staatsangehörigkeit konnte durch eine Streife noch am Freitag festgenommen werden.

Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

