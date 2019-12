Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von Dieselpartikelfilter

Zwischen Montag, 23. Dezember 2019, 13.00 Uhr und Freitag, 27. Dezember 2019, 08.00 Uhr kam es auf dem Gelände eines Kfz-Händlers an der Daimlerstraße zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete einen Dieselpartikelfilter eines Opel Movano, der auf dem Gelände des Händlers stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Sevelten - Schwelbrand durch Feuerwerkskörper an Bushaltestelle

Am Montag, 30. Dezember 2019, kam es gegen 04.00 Uhr in einem Bushaltehäuschen zu einem Schwelbrand. Die Feuerwehr Cappeln rückte mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften aus und konnte das Feuer löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass das Feuer vorsätzlich oder fahrlässig durch Feuerwerkskörper entstanden sein könnte. Die Ermittlungen dauern an.

Cloppenburg - Brand einer Mülltonne

Am Montag, 30. Dezember 2019, ging gegen 06.38 Uhr bei der Polizei die Meldung über eine qualmende Mülltonne im Gerbereiweg ein. Vor Ort stellten die Polizeibeamten einen Glimmbrand in einer Mülltonne fest. Die Feuerwehr Cloppenburg rückte mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften aus und löschte den Brand. Eine vorsätzliche Brandlegung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

