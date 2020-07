Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht.

Neuwied (ots)

Am 06.07.20, in der Zeit von 16:40 - 16:55 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des "Center Shop", Am Lokschuppen 8, in Engers eine Verkehrsunfallflucht. Das geschädigte Fahrzeug wurde an der hinteren rechten Stoßstange stark beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Hinweise zum Verursacher liegen zurzeit nicht vor.

Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben?

Nachricht an die Polizei Neuwied: 02631-878-0

