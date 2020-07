Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch in eine Apotheke

Wissen (ots)

Am Samstag, den 04.07.2020 gegen 04.50 Uhr versuchte eine bislang unbekannter Täter in eine Apotheke in der Mittelstraße in Wissen einzubrechen, indem er die Glasschiebetüre mittels eines Werkzeugs aufhebeln wollte. Dies gelang nicht, sodass er sich unerkannt vom Tatort entfernte. Die flüchtige Täter wird folgendermaßen beschrieben: männlich, ca. 50 Jahre, dunkler Vollbart mit hellgrauen Flecken links und rechts des Kinns, helles Basecap, Pullover, Jacke. An der Eingangstüre entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



