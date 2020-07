Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 03.07.2020 meldete eine Anwohnerin starken Marihuana-Geruch im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Die eintreffenden Beamten konnten als Ursprung des Geruchs eine Wohnung im Keller des Hauses ausmachen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz und dem zuständigen Bereitschaftsrichter des AG Koblenz wurde eine Durchsuchung der Wohnung angeordnet und im Anschluss durch Beamte der PI Neuwied durchgeführt. Der Beschuldigte konnte in der Wohnung nicht angetroffen werden, in den Räumlichkeiten wurden eine "Bong", eine Dose Marihuana, ein Luftgewehr sowie ein Taser aufgefunden und sichergestellt. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.

