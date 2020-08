Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bankkarte aufgefunden und unberechtigt benutzt

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 03.08.2020; 16:55 Uhr

Bereits am Montag, den 03.08.2020, verlor eine 81jährige Dame aus Salzderhelden ihre Bankkarte eines Kreditinstitutes aus Einbeck. Am selben Tag wurde die Karte durch einen bislang noch unbekannten Täter aufgefunden und missbräuchlich benutzt. In Einbeck wurde am späten Nachmittag eine Geldabhebung am Geldautomaten in Höhe von 95,- Euro veranlasst und eine knappe Stunde später wurde mit dieser Karte in einem Discounter in Northeim für 211,- Euro eingekauft. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen.

