Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Nächtlicher Räuber erbeutet Bargeld

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, etwa gegen 00.00 Uhr, ging ein 24-jähriger Nettetaler von der Straße 'An der Stadtmauer' durch die Gasse Gartenstraße in Richtung Innenstadt, als ihm ein Unbekannter entgegenkam. Der Unbekannte zog ein Messer und forderte den 24-Jährigen auf, Bargeld herauszugeben. Der 24-Jährige händigte dem Täter Bargeld aus, worauf der Räuber in Richtung Gartenstraße weglief. Der unbekannte Räuber ist nach Angaben des Nettetalers ca. 1,80 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Er hatte schwarze, nach hinten gegelte Haare und trug eine schwarze Hose, eine Lederjacke und hohe Lederschuhe. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise auf den Täter über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (765)

