POL-VIE: Tönisvorst- St. Tönis: Unfall zweier Radfahrer - Polizei sucht beteiligten Jungen

Tönisvorst- St. Tönis (ots)

Am Donnerstag gegen 14.00 Uhr kam es auf der Willicher Straße in St. Tönis zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 80-jährige Radfahrerin aus Willich mit einem etwa 10-jährigen Jungen zusammenstieß. Der Junge war ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs. In der Folge des Unfalls stürzte die Seniorin und wurde dabei verletzt. Sie wurde später in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Nach dem Zusammenstoß sprach die Frau noch mit dem Jungen, der dann weiterfuhr. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Hergang aufgenommen und sucht den beteiligten Jungen, der einen Helm trug und möglicherweise mit einem blauen Mountainbike unterwegs war. Erreichbar sind die Ermittler über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (764)

